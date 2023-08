Geneviève de Fontenay, la dame au chapeau qui incarnait Miss France envers et contre tout

Elle y rencontre Louis Poirot, dit de Fontenay – "son nom de Résistance" -, alors président du Comité France. Il a 24 ans de plus, est marié et père d’un petit Patrick. Mais entre eux se noue un lien très fort. Le genre d’amour qui vous rend "fidèle jusqu’à la mort", selon Geneviève de Fontenay qui n’a jamais refait sa vie après avoir perdu sa moitié. Le couple ne se mariera pas, mais donnera naissance à deux garçons, Ludovic en 1954 et Xavier en 1961. La famille vit dans une petite maison de Saint-Cloud, mais passe le plus clair de son temps sur les routes de France, consolidant son empire de Miss d’élection régionale en élection régionale.