Corée : la fabrique des idoles

Ils ont entre 18 et 25 ans et s’apprêtent à donner leur premier grand concert. Cet après-midi, le groupe NINE.i joue sur la scène du festival à Busan. La deuxième de la Corée du Sud accueille le plus festival de K-pop du Pays. Trente mille fans, pour le groupe formé il y a à peine un an c’est un accomplissement. Derrière eux, il y a également une dizaine de groupes. Certains vendent des centaines de milliers d’albums. On appelle ces artistes des "idoles" Tous ont été formatés dans des labels avant d’être lancés sur le marché de la K-pop.