VIDÉO - Coulisses : assistez au festival de musique Aluna, du côté des bénévoles

Le festival créé en 2008 recrute chaque année plus de 900 bénévoles pour accueillir jusqu'à 29.000 festivaliers par soirée. "Je suis à fond parce que je veux que les gens profitent et soient heureux !" s'enthousiasme l'une des recrues. "On s'éclate, on est bénévole mais c'est un esprit vacances tout en bossant, c'est chouette", raconte Marjorie, une gérante de pressing, qui apprécie de sortir de son quotidien le temps d'un week-end.