"Merci les Bleus" : TF1 diffuse son documentaire sur le Mondial de l'équipe de France ce mardi soir

Dans un documentaire intitulé "Merci les Bleus" et à partir de nombreuses images exclusives, TF1 vous permet de découvrir les coulisses de la compétition, du côté des joueurs et de leur sélectionneur. Suivez dans ce documentaire diffusé ce mardi 20 décembre à 21 h 05 le parcours des Bleus jusqu’à cette incroyable journée de finale à vivre de l’intérieur, au plus près de l’équipe, à l’hôtel et dans les vestiaires.