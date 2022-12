France-Pologne : les Bleus offrent un nouveau record d'audience à TF1

Ils continuent à enchaîner les victoires et les records. Ce dimanche, les Bleus se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant la Pologne par 3 buts à 1. Le match diffusé sur TF1 et commentée par Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu et Saber Desfarges a réuni 14,3 millions de téléspectateurs. Soit 68,9% de l'ensemble du public âgé de quatre ans et plus, 72,3% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans et 84% des téléspectateurs âgés de 15 à 34 ans.