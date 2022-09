Coupure de TF1 et LCI par Canal+ : comment continuer à regarder nos chaînes ?

Contrairement aux autres fournisseurs d'accès qui ont reconduit la convention de distribution avec le groupe TF1, les négociations avec Canal+ restent au point mort. De fait, depuis le 2 septembre, la diffusion de nos chaînes (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) via la box Canal et TNTSat est suspendue par le groupe Canal +. En attendant que cette situation se résolve, nous vous expliquons ci-dessous comment un abonné Canalsat ou TNTsat peut continuer à les regarder.