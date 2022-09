VIDÉO - Garance Pardigon vous explique comment continuer à regarder TF1 et LCI

Les abonnés à un opérateur télécom (Bouygues, Free, Orange et SFR) peuvent continuer à visionner TF1, ainsi que LCI (canal 26), en basculant tout simplement sur leur box. Si vous recevez nos chaînes par TNTSat et habitez une zone blanche, il est également possible d’opter pour l’autre opérateur, Fransat, mais attention, cela implique de faire venir un technicien chez vous. Les diffuseurs autres que Canal+ continuent en outre à diffuser nos programmes.

Pour rester connecté à l’information et voir en direct l’antenne de LCI et les JT de TF1, rien de plus simple : téléchargez gratuitement l’appli TF1info sur le PlayStore mais aussi sur l'Appstore.