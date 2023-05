VIDÉO – Couronnement de Charles III : Emmanuel et Brigitte Macron arrivent à Westminster

Quelques semaines après l’annulation de la visite officielle de Charles III et Camilla en France, Emmanuel et Brigitte Macron sont présents ce samedi 6 mai à Westminster. Le président et son épouse ont fait une arrivée discrète vers 10h50 heure française. Le couple sera aux premières loges pour assister à ce moment historique puisqu’il sera installé dans le "coin des poètes", dans l’aile sud de l’abbaye.