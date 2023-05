"Ce chapeau serait parfait pour Kate" : une chapelière nous livre ses conseils avant le couronnement

"Ça nous permet aussi de continuer en tant que modistes et couturières", insiste Katherine Elizabeth. Le chapeau est depuis des décennies un accessoire indispensable de l’étiquette britannique qui s’entoure de nombreuses règles. "Lors d’un mariage, vous ne pouvez retirer le vôtre que si la mère de la mariée enlève le sien. Il ne doit pas être trop large non plus car on doit pouvoir vous servir à table. Dans les années 1940, les femmes portaient un chapeau pour dîner le soir et ne l’enlevaient jamais alors que les hommes ôtaient toujours le leur. On appelait ça un cocktail hat – un chapeau de cocktail, désormais on appelle ça un headpiece – une coiffe", détaille-t-elle. Un genre de bibi qui pourrait donc se retrouver sur la tête de Kate Middleton le jour du couronnement.