VIDÉO - Quels conseils "La reine Charlotte" de Netflix aurait-elle donné à Charles III ?

"Comme s’il en avait besoin ! Je pense qu’il a probablement été extrêmement bien préparé", nous lance India Amarteifio qui interprète la jeune reine Charlotte. Corey Mylchreest, qui incarne son époux le roi George, rappelle que le souverain n’aurait pas dû monter sur le trône aussi tôt. Son père est décédé alors qu’il n’avait que 13 ans. Neuf ans plus tard, il devenait roi à la mort de son grand-père. "Charles a eu 70 ans pour se faire à l’idée donc je pense qu’il est plus que qualifié", sourit l’acteur britannique qui recommande tout de même au nouveau souverain de veiller au poids littéral de la couronne et à celui plus symbolique de la fonction.