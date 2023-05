Couronnement de Charles III : l'interprète en langue des signes de la BBC, star du concert géant à Windsor

Une chorale de plus de 300 personnes venues d'horizons très divers a quant à elle chanté un air entrainant aux paroles pleines d'espoir, "There's gonna be brighter days" ("Il y aura des jours meilleurs"), avant que la star de Top Gun, Tom Cruise, ne s'adresse au roi, "de pilote à pilote", dans une vidéo enregistrée aux commandes d'un avion. Une touche d'humour conclue par ces mots : "Votre Majesté, vous pouvez être mon coéquipier à tout moment !"