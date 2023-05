Couronnement de Charles III : pour le prince Harry, c'était un petit tour et puis s'en va

Il a joué la carte de la discrétion. Le prince Harry est arrivé en catimini à l'abbaye de Westminster ce samedi pour la cérémonie du couronnement du roi Charles III. En froid avec sa famille depuis son retrait de la monarchie et son départ fracassant aux États-Unis, le fils cadet du roi a fait son entrée en solo derrière ses cousines, Zara et Eugénie, les filles du Prince Andrew et de Sarah Ferguson.

S'il avait été convié avec son épouse Meghan, celle-ci est finalement restée aux États-Unis pour fêter les 4 ans de leur fils Archie. Une décision très certainement motivée par les tensions entre le couple et la famille royale ces derniers mois, à la suite de la diffusion d’un documentaire à charge sur Netflix et de la biographie sulfureuse, Le Suppléant.