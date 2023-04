VIDÉO - "Votre cou se briserait" : quand Elizabeth II révélait les petits secrets de sa couronne

"Heavy is the head that wears the crown", dit le proverbe anglais. "Lourde est la tête qui porte la couronne". Une image inspirée d’une œuvre de Shakespeare rappelant que les responsabilités du souverain s’accompagnent de tracas constants. Elizabeth II lui a donné un sens très littéral en révélant que ce précieux joyau pesait aussi son poids.

Dans un documentaire de la BBC diffusé pour les 65 ans de son couronnement en 2018, la souveraine a révélé que l’Imperial State Crown – la couronne impériale d’État – ne se portait pas sans risques.