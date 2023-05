VIDÉO - Couronnement de Charles III : Kate Middleton éblouit avec sa couronne de fleurs ornée de diamants

Elle a capté tous les regards. Kate Middleton a fait sensation lors du couronnement du roi Charles III, ce samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster. La princesse de Galle est apparue radieuse aux côtés de son mari, le prince William. Le couple était venu accompagné de leurs trois enfants : George (9 ans) Charlotte (8 ans) et Louis (5 ans), dont la présence n'avait pas été confirmée avant la cérémonie, mais qui était bel et bien là.

La princesse de Galles avait opté pour une robe ivoire signée Alexander McQueen, ornée de broderies aux motifs de rose, de chardon, de jonquille et de trèfle, pour représenter chacune des quatre nations qui composent le Royaume-Uni. Elle avait revêtu, sur les épaules, une longue cape bleue.