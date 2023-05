Ennui, sourire facétieux… Le prince Louis, star du couronnement du Charles III

Le prince Louis est devenu une star de la famille royale avec ses expressions faciales candides, si bien qu'on le surnomme "The Prince of faces", le prince des expressions. En cette journée de couronnement, le plus jeune des enfants de Kate Middleton et du prince William a, une nouvelle fois, régalé les internautes et les fans de la famille royale avec ses grimaces dont lui seul à le secret.