Voici le premier portrait officiel du roi Charles III

God save the king ! Au troisième et dernier jour des célébrations du couronnement, la famille royale dévoile le premier portrait officiel du roi Charles III sur les réseaux sociaux. Il a été réalisé par le photographe Hugo Burnand, spécialiste de la haute société et de l'aristocratie britannique.

Sur sa tête, le successeur d’Elizabeth II porte la couronne de Saint-Edouard, héritée d'Edouard le Confesseur, dernier roi anglo-saxon. Ajustée à la tête du nouveau souverain, elle pèse un peu plus d'un kilo pour 30,2 centimètres de haut. Elle est sertie de 2868 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes, 269 perles et 4 rubis.