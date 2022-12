VIDÉO - "Crazy Bear" : l’incroyable histoire (presque) vraie d’un ours qui avait pris trop de cocaïne

Si Crazy Bear est avant tout une comédie, la réalisatrice insiste sur le fait qu’elle a souhaité donner à sa créature un maximum de réalisme, dans l’esprit de la scène mythique avec Leonardo DiCaprio dans The Revenant d’Alejandro Gonzales Inarritu. "On a fait des tas de recherches sur l’ours noir, on a regardé des heures et des heures de documentaires pour comprendre son comportement et sa façon de bouger", insiste-t-elle.

En salles en France le 25 mars prochain, Crazy Bear est notamment interprété par Keri Russel, la star de la série The Americans et Alden Ehrenreich, qu’on n’avait pas beaucoup vu à l'écran depuis le flop de Solo, le spin-off de Star Wars. Le film marque également l’un des dernières apparitions à l’écran du brillant Ray Liotta (Les Affranchis, Narc), décédé le 25 mai dernier à l’âge de 67 ans.