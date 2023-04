"The Voice" : avant les battles, Amel Bent aide Zoé à se libérer au cours d'un coaching intense

Plus qu'un coaching, une séance libératrice. Ce samedi, TF1 proposera la deuxième session des Battles de "The Voice". Avant de monter sur scène, les candidats se préparent lors de sessions de répétition avec leur coach. Et si pour certains, l'exercice est facile, pour d'autres, c'est une épreuve. C'est le cas de Zoé, qui avait bluffé les coachs avec sa reprise d'"Un peu plus haut, un peu plus loin" de Ginette Reno durant les auditions à l'aveugle. Cette jeune maman célibataire de 22 ans n'était pas remontée sur scène depuis qu'elle est tombée enceinte.