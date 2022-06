Après 5 ans d'absence, Gad Elmaleh fait son grand retour avec "D'ailleurs", son nouveau one-man show

Gad Elmaleh a fait son retour mardi sur la scène du Dôme. Dans son spectacle "D'ailleurs", il se livre sur sa vie, son aventure américaine, sa relation avec ses parents, ses fils et sa "prince'ex". Un spectacle dans lequel on peut tous se reconnaître, une sorte de miroir sur nos vies. Et on s'en rend compte à chaque minute des deux heures de show.