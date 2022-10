VIDÉO – "Danse avec les stars" : félicité par les juges, Stéphane Legar fond en larmes après un foxtrot "sublime"

Il attendait ce moment depuis longtemps. Ce vendredi, Stéphane Legar a enfin retrouvé les faveurs du jury en proposant un foxtrot de haute volée au son de Forest, de Soprano. Le chanteur retrouvait sa partenaire Calisson Goasdoué, absente des deux derniers primes après s'être fêlé une côte. Et il devait récolter plus de 36 points, soit son meilleur score jusqu'ici, pour gagner 30 secondes supplémentaires pour le défi d'improvisation.

"On vient de voir une danse qui n'est pas des plus spectaculaires, mais qui était basée sur de la vraie danse, de vrais pas et de la vraie technique. Je suis incroyablement impressionné", a lancé Chris Marques face à Stéphane Legar qui fond en larmes. "Tu as tenu un cadre fermé canon, tu t'es appliqué. Ce que je viens de voir, c'est ce que j'ai toujours rêvé de voir en Foxtrot sur cette émission", a renchéri le juge connu d'ordinaire pour sa sévérité.