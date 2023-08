VIDÉO - Nouvelle matinale de LCI : ce qui vous attend à partir de lundi

Jean-Baptiste Boursier est l'un des nouveaux visages de la matinale de LCI. Un programme revisité :"Plus d'analyse, plus d'expertise, c'est vraiment ça la signature du 6/9, indique dans le reportage de TF1 ci-dessus le journaliste, qui prend les manettes de ce rendez-vous clé. On a un excellent spécialiste de l'international, une excellente spécialiste de la politique, un excellent pro sur l'économie, donc sur chaque sujet, on va trouver des angles différents pour aller plus loin".