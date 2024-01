Dans les coulisses de Deyrolle, le roi des cabinets de curiosités

La taxidermiste Deyrolle est un lieu hors du temps à Paris qui existe depuis 200 ans. Un magasin spécialisé qui vend des animaux empaillés, mais qui ne sont pas chassés ou tués pour être vendus. Certains spécimens veillent sur les lieux depuis très longtemps.

Une sensation étrange vous envahit lorsque vous pénétrez dans cette arche de Noé au cœur de Paris. Le sentiment d'être observé, suivi du regard, même, par les animaux. Ils sont tous naturalisés après leur décès dans des parcs animaliers partout en Europe et qu'il est parfois bien difficile d'approcher dans la nature.

C'est en 1831 qu'un taxidermiste réputé, Jean-Baptiste Deyrolle, crée le cabinet de curiosité. L'endroit est devenu aujourd'hui une incroyable galerie, où dans un coin une maman ourse porte son petit, une tigresse est allongée sur un meuble et une antilope réfugiée entre les pattes d'un zèbre.

Un amoureux de la nature, Louis-Albert de Broglie, est à la tête de l'institution. Son but est de transmettre la beauté colorée de milliers d'espèces naturalisées du monde entier à travers une balade comme dans une gigantesque leçon de choses. Il est difficile de savoir où poser le regard, surtout lorsqu'on arrive dans la salle des papillons et des insectes. Ils viennent de Cuba, du Costa Rica ou de Madagascar. Simplement les admirer suffit à notre plaisir et à notre curiosité.

