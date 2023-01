VIDÉO - Dans son entretien sur TF1, Harry revient sur le racisme présumé de la famille royale

C'est un autre entretien qui avait fait grand bruit. Invités chez Oprah Winfrey en 2021, le duc et la duchesse de Sussex avaient donné une interview à la télévision américaine dans laquelle ils affirmaient qu'un membre de la famille royale - il ne s'agissait ni la reine Elisabeth, ni le prince Philip - s'était interrogé sur la couleur de peau qu'aurait leur fils Archie.

Dans l'entretien réalisé par ITV dimanche et diffusé ce lundi sur TF1, le prince Harry a démenti que lui et son épouse Meghan n'aient jamais accusé la famille royale de racisme. Selon lui, "il y a eu des inquiétudes et des discussions sur la couleur de peau d'Archie à la naissance".