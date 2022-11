VIDEO - "Danse avec les stars" : Billy Crawford passe à un point de la note parfaite malgré un lumbago

Les avis des juges ont été unanimes. Marie-Agnès Gillot et François Alu, tous deux danseurs étoiles, ont salué son courage d’avoir dansé blessé. "J’ai trouvé ça incroyable. Bravo d’avoir supporté la douleur, tu es un vrai danseur. Parce que quand on a mal au dos, normalement on se soulève et là tu avais du poids. Tu appuyais sur ta douleur pour pouvoir danser donc bravo", a déclaré la première. "C’était excellent", a poursuivi le second, se rappelant au mauvais souvenir de ses propres blessures. "Je me shootais aux anti-inflammatoires et je rampais. Tu es encore debout, je ne sais pas comment tu fais. Bravo", insiste-t-il.