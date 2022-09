"J'espère que la France ne m'a pas oublié " : Billy Crawford fait son grand retour avec "Danse avec les stars"

Il y a 20 ans, tout le monde dansait sur son tube Keep on trackin' with me. Billy Crawford fait son comeback sur le parquet de "Danse avec les stars". Le chanteur dont le déhanché faisait craquer les ados françaises – à 14 ans, il a été danseur pour Michael Jackson – va se frotter à l'univers de la danse de salon. "J'ai super peur !", admet le chanteur philippin. "Ça fait 20 ans que je ne suis pas monté sur une scène et je n'ai jamais fait de compétition. C'est un vrai challenge que je me suis lancé", admet l'artiste de 40 ans qui n'a pas oublié le français, ni le verlan !

Véritable star dans son pays – il a été dans le jury de "Nouvelle Star", "Pilipinas Got Talent" et "World of Dance" – Billy Crawford est ravi de retrouver le public français. "Je suis très heureux de revenir en France. Mais j'espère que la France ne m'a pas oublié ! J'ai 40 ans maintenant, j'ai changé…", s'amuse le jeune papa qui a rapporté toute sa famille dans ses bagages. "J'ai ramené toutes les Philippines à Boulogne-Billancourt ! Je suis venu avec ma femme, notre fils et même ma belle-mère !", sourit le chanteur devenu papa en septembre 2020 d'un petit garçon prénommé Amari.