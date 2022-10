"DALS" : "On est au spectacle" : Billy Crawford fait (encore) un sans-faute sur une samba

Toutes les semaines, on attend sa prestation avec impatience. Et, comme toutes les semaines, on n'a pas été déçus. Billy Crawford a livré une samba de haute volée avec sa partenaire, Fauve Hautot, au son de "Everybody", des Backstreet Boys. Un titre que le couple a découvert 15 minutes avant sa prestation, comme tous les autres candidats de ce sixième prime.