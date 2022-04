Le sacre de François Alu : "Je m'imprègne du hip-hop quand je fais de la danse classique"

Des pas de côté que la grande maison de l'Opéra de Paris aura tardé à récompenser. Mais le sacre a finalement eu lieu samedi soir. François Alu a été nommé danseur étoile. À 28 ans, la nomination est peut-être tardive, mais dans les coulisses, l'événement est célébré par tout le corps de ballet.

Photo de famille et étreintes familiales, il est venu le temps de savourer un rêve d'enfant. "Quand j'étais tout petit, moi mon rêve, c'était de devenir Patrick Dupond. Mais je ne savais même pas qu'il était danseur étoile, mon but, c'était simplement de devenir Patrick Dupond. Quand j'ai appris plus grand qu'il était danseur étoile, je me suis dit : aller on se lance pour l'Opéra et je vais devenir comme lui", raconte avec fougue le nouveau danseur étoile. La consécration d'une carrière atypique, pas si classique à l'Opéra.