Dany Boon en G.O du Club Med dans "La Vie pour de vrai" : les premières images

Le champion du box-office français est de retour. Cinq ans déjà après La Ch’tite Famille, et une parenthèse mitigée avec 8 rue de l’Humanité, un film de confinement tourné pour Netflix, c’est le Dany Boon acteur et réalisateur de cinéma qu’on retrouve avec La Vie pour de vrai, une comédie dans les salles obscure le 19 avril prochain.

Dans le premier teaser, dévoilé ce mardi, on le découvre dans la peau de Tridan Lagache, un drôle de personnage qui a passé toute sa vie dans un Club Med au Mexique. Il y a débarqué tout petit avant de devenir G.O, égayant à sa manière le quotidien des touristes. Jusqu’au jour où il décide, à 50 ans, de tout plaquer et de s’envoler pour Paris afin de retrouver Violette, son amour d’enfance…