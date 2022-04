Dation : les Français héritent de neuf Picasso

On lui doit donc directement la création du musée, car en 1979, les héritiers Picasso choisissent ce mécanisme pour s'acquitter de leurs droits de succession. Alors, il faut d'urgence un nouveau lieu pour abriter la collection. Cet hôtel particulier du Marais est entièrement réhabilité. Il reçoit au total 225 tableaux, 159 sculptures, 1496 dessins, la plus importante collection Picasso au monde. Un trésor national aujourd'hui estimé à 30 milliards d'euros. Et que sa fille Maya, à l'aube de ses 87 ans, a choisi donc d'enrichir à nouveau. Une commission veille tout spécialement à convaincre les familles. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.