VIDÉO - Décès d'Elizabeth II : le jour où la Reine a (presque) sauté en parachute sur Londres

"Elle était très amusée par cette idée et elle a tout de suite accepté", souligne, de son côté, Angela Kelly, la couturière personnelle de la monarque, dans son livre The Other Side Of The Coin. "En quelques minutes, j'étais de retour dans le bureau d'Edward (Young, le secrétaire particulier d'Elizabeth II, ndlr) afin d'apprendre la bonne nouvelle à Danny Boyle (le réalisateur). Je crois qu'il est presque tombé de sa chaise quand j'ai dit que la seule condition de la reine était de pouvoir prononcer cette réplique", ajoute-t-elle.