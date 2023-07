VIDÉO - Mort de Jane Birkin : les images de sa dernière apparition sur scène avec les "Enfoirés"

Son passage dans le concert caritatif avait ému les téléspectateurs. En mars dernier, Jane Birkin était l'invitée surprise de la troupe des Enfoirés. Sans que l'on ne le sache alors, il s'agissait de l'une de ses dernières apparitions publiques. Quelques semaines plus tard, elle annonçait à ses fans, avec regret, l'annulation de ses représentations en raison de problèmes de santé.

Très engagée, Jane Birkin avait participé à plusieurs reprises à ce concert annuel. Son passage, en mars dernier, intervenait alors plus de 25 ans après sa dernière venue. Les 40 artistes de la troupe lui avaient offert une ovation, comme le public lyonnais. Pour l'occasion, elle avait interprété la chanson de Serge Lama, Les Ballons Rouges (1967). Plusieurs piliers des Enfoirés étaient à ses côtés : Garou, Kad Merad, Patrick Bruel ou encore Vitaa. Quelques instants plus tard, elle avait aussi repris La pêche à la ligne de Renaud.

En 2023, les Enfoirés avaient posé leur valise à la Halle Tony Garnier de Lyon. En tout, plus de 42.000 spectateurs s'étaient pressés lors des six concerts au profit des Restos du Coeur. Au cours de sa carrière, en plus des Restos du Coeur, Jane Birkin s'était engagée pour l'Unicef mais également pour l'ONG Médecins du Monde.