Décès de Jean-Pierre Pernaut : l'hommage de Michel Izard

Michel Izard se souvient qu'il y avait une règle de Jean-Pierre Pernaut quand il est arrivé dans la petite équipe du journal de 13 h, à l'orée des années 90. Il s'agit de cette règle des "quatre R" qui signifie rigueur, rapidité, région et reportage. "Pour le reporter que je suis aujourd'hui, c'est fabuleux. Jean-Pierre Pernaut a mis en valeur le travail de l'image et du caméramans. Des générations de caméramans, aussi bien des hommes et des femmes dans les bureaux des correspondants et à la rédaction. Ce sont ceux qui sont en Ukraine aujourd'hui, ceux qui sont les terrains de guerre pour lesquels Pernaut avait un immense respect.", explique Michel Izard.