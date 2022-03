VIDÉO - Décès de Jean-Pierre Pernaut : le 18 décembre 2020, date de son dernier JT

Jean-Pierre Pernaut était quasiment inconnu du grand public, lorsque Francis Bouygues le choisit pour la difficile mission de remplacer Yves Mourousi, qu'il débutera en février 1988. Le journaliste picard va s'imposer rapidement, en éloignant le 13H de ce qu'il perçoit comme des préoccupations parisiennes. Jean-Pierre Pernaut parle de la France des petites villes et des villages, et fait un journal pour eux, grâce au développement d'un maillage de correspondants de province. Le pari est largement gagné, avec des audiences qui doublent et laissent la concurrence loin derrière.

Plus de 7000 éditions plus tard, après un premier cancer combattu avec panache, Jean-Pierre Pernaut décidait enfin de lever le pied en 2020, en quittant le journal quotidien pour d'autres projets. Peu après, il lancerait JPP TV, une chaîne numérique qu'il voyait comme "le Netflix des régions", tout en présentant chaque semaine l'émission "Jean-Pierre et vous" sur LCI.