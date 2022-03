VIDÉO - Mort du compositeur Pierre Papadiamandis : ces nombreux tubes qu'on lui doit

Eddy Mitchell et le compositeur Pierre Papadiamandis, qui s'est éteint mardi à 85 ans, c'est 55 ans d'amitié et de collaboration fructueuse. Une fidélité extrêmement rare dans le monde de la musique. Et sur les 200 titres écrits pour Monsieur Eddy par ce compositeur d'origine grecque, il y a eu bon nombre de succès : "La dernière séance", "Couleur menthe à l'eau","Le cimetière des éléphants", "Comme quand j'étais môme" ou encore "Un portrait de Norman Rockwell".