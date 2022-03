Comment Jean-Pierre Pernaut a inventé un journal différent

Il avait présenté son premier journal de 13 heures le 22 février 1988. Et il était bien décidé à imposer sa patte. "Vivant toujours à Amiens et faisant des allers-retours tous les matins, ça m'énervait que les journaux télévisés ne soient que parisiens et institutionnels", confiait Jean-Pierre Pernaut. Plus d'interviews d'hommes politiques, désormais, on donne la parole aux Français. C'est une révolution.

Il supprime le sacro-saint conseil des ministres diffusé en direct le mercredi. On le traite alors de fou. Mais il n'en a cure. Il suit son instinct, n'utilise pas de prompteur pour rester dans l'émotion, la spontanéité. Dans la forme aussi il casse les codes et préfère être debout plutôt que derrière un bureau.