VIDEO - Découvrez les premières images de "The Voice Kids" avec Louane et Julien Doré

Ils reviennent après avoir cédé leur place aux "All Stars" l’an dernier. Les moins de 16 ans passionnés de musique vont tout tenter pour faire se retourner les fauteuils de "The Voice Kids". Une huitième saison qui accueille deux nouveaux coachs. Louane, elle-même demi-finaliste de l’édition adulte, et Julien Doré, vainqueur de la "Nouvelle Star" sur M6, rejoignent Patrick Fiori et Kendji Girac pour partir en quête des meilleurs apprentis chanteurs de France. Ça buzze déjà très fort sur les premières images dévoilées par TF1 lors de la finale de "The Voice 2022", qui a sacré la jeune Nour.