VIDÉO - Découvrez les premières pièces de monnaie à l'effigie du nouveau roi Charles III

Le portrait a été réalisé par le sculpteur Martin Jennings, a été conçu à partir d'une photo, et approuvé par le roi. "C'est l'œuvre de plus petite taille que j'ai jamais créée", a-t-il commenté, se disant touché "par le fait qu'elle sera vue et tenue par tant de gens".

Royal Mint a précisé que le portrait du roi regarde vers la gauche, soit la direction opposée d'Elizabeth II sur le portrait qui adorne pour l'instant les pièces en circulation, comme le voudrait la tradition. L'inscription en latin: "CHARLES III • D • G • REX • F • D • 5 livres • 2022", a été par ailleurs gravé, ce qui signifie "Roi Charles III, par la grâce de dieu, défenseur de la foi", soit l'un des titres du souverain.