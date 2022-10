VIDÉO - Découvrez Roman Doduik, devenu star (des ados) grâce à sa mère

Elle est sa première fan, mais aussi la complice de ses débuts. Le duo de Roman avec sa mère a propulsé le jeune comique sur les réseaux sociaux. Cette simple chanson parodique, accompagnée au ukulélé, a été vue plus de quatre millions de fois. "On l'a toujours soutenu dans ce qu'il faisait parce qu'on sentait que derrière, il y avait une vocation et une vraie volonté", confie Véronique Doduik, la mère de Roman.