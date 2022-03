Découvrir la musique par le jeu

Il s’agit de découvrir librement, comme un petit aventurier, la mécanique de la musique. C’est dans cet objectif qu’a été construit un instrument imaginaire baptisé la "flûte des fesses". "Le son, c'est un phénomène sonore, c'est une vibration. Quand on dit cela à un enfant entre quatre et dix ans, ça lui fait une belle jambe. Donc on essaye de lui montrer la vibration", explique la directrice du centre, Mathilde Michel-Lambert.