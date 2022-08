Des œuvres éphémères sur le sable

Pour dessiner, Michel Jobard a deux règles : le beau temps et la marée. La plage est sa page blanche. Alors, forcément, ses crayons et ses pinceaux ont une drôle d’allure. Une fois le tout réuni, il peut commencer à tracer. Cela fait dix ans qu’il décore les plages de Vendée. Pour l’instant, difficile de savoir où il va. Mais pour comprendre, il faut prendre un peu de hauteur. On découvre des dessins monumentaux, oniriques, réguliers, et surtout, éphémères.