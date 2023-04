VIDÉO - Deux carrosses plutôt qu’un : découvrez les véhicules officiels du couronnement de Charles III

Tout est fait pour que le voyage soit le plus doux possible. Construit en Australie, ce carrosse est moins imposant que le précédent. Il fait 5 mètres de long, pèse 3 tonnes et n’a besoin que de six chevaux pour avancer. Sa structure en aluminium et ses stabilisateurs hydrauliques le privent de tout effet de balancement. Un coup de chauffage en hiver ou un coup de climatisation en été permettent à ses Majestés d’être toujours à bonne température. "C’est un condensé de l’histoire du Royaume-Uni et du monde", précise Sally Goodsir à TF1. À l’intérieur, ses panneaux en bois sont faits à partir d’objets donnés par plus de 100 sites historiques et d’organisations de la nation britannique.