VIDÉO - Pièces Jaunes : Brigitte Macron s'entoure de Deschamps, Combal et d'"une ancienne Première dame"

La tirelire Pièces Jaunes est de retour. Chaque année depuis 1989, les Pièces Jaunes font appel à la générosité du public afin de financer de nombreux projets dans les hôpitaux publics pédiatriques français. Depuis plus de 34 ans, grâce aux pièces et aux dons, la Fondation a déjà financé près de 9500 réalisations permettant d’améliorer l’hospitalisation des enfants et des adolescents. Et cette année 2023 n'en est pas exemptée.

Pour l'occasion, la fondation a fait appel à Camille Combal, la Première dame Brigitte Macron, Isabelle Nanty et le sélectionneur Didier Deschamps pour en faire la publicité. Dans une courte vidéo (en tête de cet article), ces ambassadeurs des Pièces Jaunes se donnent la réplique et appellent les particuliers à participer à l'opération qui se clôture le samedi 4 février.