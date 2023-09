Dinos’or, enchères et en os

Les dinosaures sont les nouvelles stars des salles de ventes. Une ruée vers l’os qui atteint des sommes extravagantes. Il y a deux ans, Big John, le plus grand tricératops jamais découvert a été adjugé plus de six fois son prix de départ à un milliardaire américain. Les clients sont des millionnaires de la crypto-monnaie ou de la Tech ou encore des superstars d’Hollywood.