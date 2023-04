Dany Boon et Kad Merad invités du 20H de TF1 ce dimanche

Ils se retrouvent pour la troisième fois. Après Bienvenue chez les Ch’tis et Supercondriaque, Dany Boon et Kad Merad sont à nouveau réunis pour faire rire le public dans un film écrit et réalisé par le premier. Tous deux partagent l’affiche de La Vie pour de vrai, une comédie portée par un nouveau personnage atypique au cinéma le 19 avril. L’histoire ? Un ancien G.O. du Club Med qui a passé toute sa vie au Mexique plaque tout lorsqu’il fête ses 50 ans.