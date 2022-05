Disparition de Régine : la vie de "la reine de la nuit" racontée en cinq chansons

Ode colorée et joyeuse au monde de la nuit et à la figure du travesti. Sur un texte de Frédéric Botton, c'est la chanson qui résume le mieux Régine et sa gouaille de titi parisien. Le tube raconte les virées nocturnes d'une femme mystérieuse et tape-à-l'œil avec ses "bijoux", ses "chinchillas" et son "boa autour du cou". On découvre au fur et à mesure de la chanson que la dame, avec "ce grand cou-là", est un travesti qui fréquente la "place Blanche" et ses lieux de rencontres homosexuelles.