Noël : connaissez-vous l'histoire de ces trois chansons emblématiques ?

En passant par Claude François, Michael Bublé, Frank Sinatra, Duke Ellington, Elvis Presley, Ibrahim Maalouf, les Beatles, et même Alvin et les Chipmunks, qui n’a jamais fredonné cet air qui s’en va sifflant, soufflant ? Ce chant date de 1857 a été écrit par James Lord Pierpont, un pasteur américain originaire de l’état du Massachusetts. À l’origine, sa première version, intitulée en anglais "One Horse Open Sleigh", ne connaît aucun succès commercial. La chanson n’a pourtant rien à voir avec les fêtes de la nativité, elle a été écrite pour célébrer Thanksgiving. Pour les paroles, James Lord Pierpont s’inspire des courses de traineaux à chevaux, alors populaires dans le Massachusetts. Deux ans plus tard, il relance la publication de la chanson en 1859 avec le titre "Jingle Bells", et cela porte ses fruits. Le chant intègre très vite le répertoire des chorales de Boston pour les fêtes de fin d’année et devient un "standard" malgré son contenu profane.