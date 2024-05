Dove Attia raconte comment il a sauvé la place de Christophe Maé dans "Le Roi Soleil"

Le producteur de comédies musicales était l’invité de "Bonjour ! La Matinale TF1" pour parler du spectacle consacré à Molière ce mercredi 15 mai. L’occasion pour lui de revenir sur l’un de ses plus grands succès, "Le Roi Soleil". Il révèle que son patron ne voulait pas de Christophe Maé dans le rôle du frère de Louis XIV car il trouvait sa voix "insupportable".

Le succès tient parfois à une rencontre. Chanteur parmi les plus populaires de France, Christophe Maé chantait dans un bar de Bonifacio, en Corse, quand il a été repéré par Dove Attia. "Je suis avec des amis et on voit un monsieur qui ne nous laisse pas parler. Il parlait un anglais très bizarre, très yaourt. On n’avait pas d’autre choix que de l’écouter", se souvient Dove Attia dans "Bonjour ! La Matinale TF1" ce mercredi 15 mai. "Je lui ai dit : 'Toi, tu vas faire ma prochaine comédie musicale'", ajoute-t-il.

Convaincu d’avoir trouvé la perle rare pour incarner Monsieur, le frère de Louis XIV dans "Le Roi Soleil", Dove Attia a dû feinter pour maintenir le chanteur de Carpentras au casting. Au sommet de la production, le grand patron "l’a sommé de le virer" à cause de sa voix qu’il jugeait "insupportable". Sauf qu’avec Kamel Ouali, chorégraphe du spectacle lancé en 2005, il se décide à ne rien dire. Le duo prétend que Christophe Maé ne fait plus partie de la comédie musicale. Le stratagème fonctionnera jusqu’au jour de la première.

Ce même homme qui, plusieurs mois plus tôt ne voulait plus entendre parler de Christophe Maé, était totalement sous le charme. "Ce monsieur nous a dit : 'Mais c’est qui ce garçon extraordinaire ?'" Signe qu’il faut parfois savoir ne pas se fier à ses premières impressions.