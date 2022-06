VIDÉO - Ed Sheeran clôt le jubilé avec un émouvant hommage à Elizabeth II et au prince Philip

Il en parle comme d’un "moyen de boucler la boucle". Ed Sheeran n'était qu'un enfant quand, un soir de juin 2002, il regarde le concert organisé pour le jubilé d'or d'Elizabeth II. Eric Clapton est sur scène et interprète "Layla". "C'est le jour où j'ai décidé de prendre une guitare (...) et où je me suis dit : 'C'est ce que je veux faire'", raconte-t-il sur Instagram. Dix ans plus tard, il est invité à chanter "The A Team" pour le jubilé de diamant. Alors quand on lui a proposé de donner de la voix pour le jubilé de platine, la réponse a été évidente.