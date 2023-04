VIDÉO - Égypte antique : en tournée mondiale, Ramsès II pose ses valises à Paris

Que retenir de 3000 ans d'histoire et de la succession de plus de 300 pharaons ? Ramsès II, voilà le nom sur lequel tout le monde s'accorde et sur lequel, on continue donc aujourd'hui de miser pour cette tournée mondiale de masques, d'objets, de bijoux et autres trésors de l'Égypte antique.

"C'est le pharaon de la démesure. (...) L'équivalent pour nous, c'est Charlemagne ou Louis XIV", résume Dominique Farout, commissaire de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons, dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article.