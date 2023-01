Le sarcophage de Ramsès II va faire son grand retour à Paris pour une exposition unique

Il est la star des pharaons avec Toutankhâmon. Ramsès II, immense guerrier et figure la plus connue de l'Égypte antique, va revenir en France au printemps prochain. Un événement, près d'un demi-siècle après son exposition à Paris en 1976. Son sarcophage sera de retour à Paris où il sera le clou d'une grande exposition-événement. "Quand on m’a annoncé qu’il arrivait à Paris, j’en pleurais presque de joie de le retrouver ici !", a ainsi confié à l'AFP l'égyptologue Dominique Farout, professeur à l'école du Louvre et commissaire scientifique de l'exposition intitulée "Ramsès et l'or des pharaons".

"J'avais 16 ans en 1976, il était dans ma chambre sur une grande affiche. J'y suis allé huit fois de suite", se souvient-il, en évoquant l'exposition qui s'est tenue cette année-là au Grand Palais. Ramsès II est l'un des plus célèbres pharaons de la 19e dynastie, grand guerrier et bâtisseur prolifique de temples qui a régné pendant 67 ans. L'exposition itinérante a démarré à San Francisco en 2022 et se poursuivra à Sydney à l'automne, mais le sarcophage ne sera visible qu'en France, à la grande halle de la Villette du 7 avril au 6 septembre.